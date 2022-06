Everzwijnen zoeken eten in kippenren in Genk: “Kippen zijn het al gewoon”

Ook de draad van een kippenren kan everzwijnen niet meer tegenhouden. Dat blijkt alleszins uit een filmpje dat de Genkse familie Kriekemans in de Reinpadstraat in Genk kon maken.

Op de beelden zie je een groot everzwijn de draad van het hok met zijn neus omhoog duwen om zo de weg vrij te makken voor de biggen. En die volgen al snel om te kijken wat ze daar kunnen smikkelen. Annick Kriekemans, die het voorval filmde, blijft er cynisch bij. “Allemaal het kippenhok in”, zucht de vrouw. “Niet normaal. Waarschijnlijk omdat ze er eten kunnen vinden. Maar wat kunnen we doen? De kippen geen eten meer geven? Het is niet de eerste keer dat ze bij ons over de vloer komen. Aanvankelijk waren de kippen nog hysterisch. Nu zijn ze het al gewoon en laten ze maar begaan. De varkens komen ’s avonds ook op ons terras en steken meteen daarna de straat over. Dat is toch levensgevaarlijk, ook voor de passanten. We zien ze nu ook steeds meer overdag. Ze zijn hun schuchterheid verloren. Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar er zou toch iets aan moeten gebeuren.”

In Genk maakte ze recent nog andere vreemde taferelen met everzwijnen mee. Zo kwam een flink exemplaar een kijkje nemen bij een wedstrijdje petanque aan de Weg naar As in Genk en trippelde eentje op een terras van een woonst aan dezelfde straat snuffelend aan de voorwerpen die er stonden. Toch is het bezoek van de dieren niet altijd even onschuldig zoals het lijkt. Zo werd recent nog een hond in de Kuilenbroekstraat zwaar toegetakeld door everzwijnen. (cn)