Remco Evenepoel meteen op de afspraak in Zwitserland, maar zege zat er niet in: “Ik voelde dat iedereen naar mij aan het kijken was”

Een vijftiende plaats voor Remco Evenepoel in de eerste rit van de Ronde van Zwitserland. Al had dat ook meer kunnen zijn, toen hij in de absolute finale een gaatje had samen met Aleksandar Vlasov. Uiteindelijk was het nog Remco’s ploeggenoot Ilan Van Wilder die het dichtst bij de zege kwam, maar alsnog gegrepen werd.

“Ja, ik denk wel dat alles volgens schema verliep”, vertelde Evenepoel na afloop. “Ik kom binnen met de eerste groep en ik was mee bij de aanvallen. Het is altijd wel een beetje vervelend als je het alleen moet doen, maar op zich is dat niet zo erg.”

“Voor ons moest de vlucht niet per se bijgehaald worden, maar de mannen van Michael Matthews (Team BikeExchange, red.) wilden de koers controleren, maar uiteindelijk loste hij zelf dus dat was wel even een bizar moment. Toen was het vol oorlog op de laatste klim, waar ik het perfect gedaan heb volgens mij. Dat geldt ook voor de plateau richting de finish. Op een bepaald moment voelde ik dat iedereen naar mij aan het kijken was en riep ik naar Ilan: ‘Ga maar, ga maar’. Hij hield het bijna vol, hé. Ik denk dat het een ideale kans voor hem was, omdat de rest allemaal naar mij keek. Jammer genoeg strandt het schip op 70 meter van de streep”, aldus Evenepoel.

Dat Evenepoel meteen een mooie voorsprong neemt in het klassement op concurrent Daniel Martinez was nog niet doorgedrongen. “Ah, is ’t echt? Dat is goed nieuws”, reageerde hij opgetogen.

Al had hij misschien ook wel de zege kunnen pakken. “Toen ik met Vlasov mee was op het einde dacht ik even dat ik kon meedoen voor de winst, maar ik merkte dat we allebei die laatste 500 meter wilden ingaan om de rest te verrassen, maar zij kwamen uiteindelijk nog vrij kort. Als we iets beter samenwerken, kunnen we misschien samen naar de finish gaan. Al hoefde dat natuurlijk niet per se. Ik denk dat we met de ploeg op de afspraak waren. Ik kan niet klagen over vandaag”, besloot Evenepoel.