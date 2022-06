Wout van Aert is klaar voor volgende uitdaging, het groen in Parijs: “Tussenspurten zijn nieuw voor mij, maar noodzakelijk”

Twee ritzeges. Een zekere, maar weggegooide dagwinst. Tweede in de tijdrit. En voor de derde keer op evenveel deelnames groen in de Dauphiné. Geef toe, deze Wout van Aert ligt op de juiste koers voor Kopenhagen van 1 juli. Daar begint hij de jacht op groen, want los van het geel van Roglic is dat de volgende, grote uitdaging voor de 27-jarige Herentalsenaar.