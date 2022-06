Verkeersmaatregelen omwille van wegenwerken in centrum Nieuwerkerken

De aanleg van gescheiden riolering is gestart in de Rode Haagstraat en de Kasteelstraat, en in de zijstraten Manisbosstraat en Tijlozenstraat. De gemeente Nieuwerkerken voorziet daarom omleidingen en een aangepaste regeling voor schoolverkeer.

De aanleg van gescheiden riolering in Nieuwerkerken is weer een nieuwe fase ingegaan. De aannemer is alvast gestart met het opbreken van de Kasteelstraat om daar een nieuw hoofdriool aan te leggen. Vanaf maandag 13 juni wordt daarom het kruispunt van de Kasteelstraat met de Oude Processieweg afgesloten. Als alles goed loopt, gaat het kruispunt weer open op 29 juni en is er tegen dan een tijdelijke asfaltlaag aangebracht. De inwoners van de Kasteelstraat, de Manisbosstraat en de Tijlozenstraat kunnen omrijden via de Kloosterstraat. Daarnaast krijgt ook de eenrichtingsstraat Pastorijstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Deze nieuwe situatie heeft ook gevolgen voor de leerlingen en ouders van leefschool De Wonderwijzer in de Pastorijstraat. “Vanaf maandag 13 juni voorzien we een speciale zone op het gemeenteplein waar ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen” zo zegt schepen van Openbare werken Luc Vaes (cd&v). De aanleg van gescheiden riolering en de heraanleg van de straten zal ongeveer een jaar in beslag zal nemen. len