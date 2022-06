Nieuwe regels over Mekka-bedevaart veroorzaken onrust bij moslims

De Saudische regering heeft bepaald dat moslims die dit jaar een pelgrimstocht naar Mekka willen maken, die moeten boeken via een officiële website van de Saudische overheid. Dat veroorzaakt heel wat onrust bij moslims in het Westen, bericht de Britse zender BBC. Velen hebben al geboekt bij een gespecialiseerd reisagentschap en zijn bang dat die bedevaart nu niet kan doorgaan, of dat ze hun geld - vaak duizenden euro’s - kwijt zullen zijn.