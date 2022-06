Ondanks waarschuwing: ‘danserke’ maakte dit weekend weer zeker één slachtoffer in Hasselt

Hoewel de politie alle Hasseltse feestvierders gewaarschuwd had, heeft ‘het danserke’ afgelopen weekend toch opnieuw zeker één slachtoffer gemaakt. De dief stal de gsm van een man door in Café Café met hem te dansen.

Vrijdag waarschuwde de politie LRH dat er in het Hasseltse uitgaansleven een opvallende dief actief was. De jongeman, wellicht een twintiger, steelt de gsm’s en portefeuilles van nietsvermoedende feestvierders door met hen te dansen. Hij steekt op een bepaald moment zijn voet tussen de benen van het slachtoffer, waardoor die zijn evenwicht verliest. Zo kan de dief toeslaan. De jongeman viseert vooral andere mannen die al goed wat gedronken hebben. Door zijn methode kreeg hij de bijnaam ‘het danserke’. De politie probeert hem volop te vatten.

Vrijdag had de politie LRH al vijf meldingen binnengekregen. Afgelopen weekend kwam er daar nog één bij. “De man in kwestie werd op de dansvloer van Café Café benaderd door een andere man, die met hem begon te dansen”, zegt Dorien Baens van de politie LRH. “Zo kon hij zijn gsm stelen. De modus operandi was identiek aan die van ‘het danserke’. Voorlopig blijft het bij deze ene aangifte, maar de kans bestaat dat de man dit weekend meer slachtoffers maakte.”

Wie zelf slachtoffer werd van ‘het danserke’, kan zich bij de politie melden via pz.lrh@police.belgium.eu. siol