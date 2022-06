Jumbo-Visma heerst in Dauphiné: Gele trui Primoz Roglic gunt ploegmaat Jonas Vingegaard winst in zware slotetappe en pakt zelf de eindzege

Primoz Roglic en zijn ploeg Jumbo-Visma zijn klaar voor de Tour de France. De Nederlandse brigade was indrukwekkend in de loodzware slotetappe van het Critérium du Dauphiné. Op de slotklim gooiden zij iedereen overboord, gele trui Primoz Roglic en ploegmaat Jonas Vingegaard reden hand in hand over de meet. Vingegaard pakte de ritwinst, Roglic de eindzege van de Franse rittenkoers.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zaterdagmiddag nam Primoz Roglic (Jumbo-Visma) het geel over van ploegmakker Wout van Aert, vandaag had de Sloveen maar één doel: zijn leidersplaats verdedigen in de achtste en laatste rit van de Dauphiné. Met net geen 140 kilometer was het een korte afsluiter, maar wel een die kon tellen met twee beklimmingen van eerste categorie en aankomst bovenop het Plateau de Solaison, eentje buiten categorie.

Al vroeg in koers wist een ruime vluchtersgroep van dertien renners het juiste gat te slaan met bergkoning Pierre Rolland als gangmaker. Hij was al zeker van eindwinst in het bergklassement, maar wou zijn bolletjestrui nog wat extra glans geven. De Fransman rondde als eerste de toppen van de Col de Plainpalais en de Col de Leschaux en mag fier zijn op zijn prestatie. De rasaanvaller van B&B Hotels-KTM veroverde de trui in de openingsrit en gaf hem niet meer uit handen. Ondertussen was de kopgroep al aangedikt tot vijftien strijdlustige renners, met ook een Belg: Laurens De Plus (INEOS Grenadiers).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op de imposante Col de la Colombière, twaalf kilometer klimmen aan net geen zes procent, zat het aanvallen er voor heel wat vluchters op. Vijf renners (Dunbar, Armirail, Storer, Bennet en Elissonde) stoomden door, onder meer Rolland en De Plus kozen hun eigen tempo. De Belg plooide even, maar kwam net voor de top weer aansluiten, met in zijn zog Giro-ritwinnaar Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert). Ze kwamen dus met z’n zessen boven op de prachtige Alpen-top, met een voorgift van anderhalve minuut op het peloton.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de aanloop naar de beslissende slotklim knabbelde het peloton, onder leiding van Jumbo-Visma, beetje bij beetje aan de voorsprong van de kopgroep. Ondertussen hadden De Plus, Bennett en Elissonde de rol al moeten lossen. Op tien kilometer van de streep ging Hirt er alleen vandoor, op zijn versnelling zat er wel wat, Storer en Dunbar kozen hun eigen tempo. Later wisten die twee terug tot bij Hirt te geraken, Bennett trok zelf even door. Achteraan in het peloton werden dan weer klassementsmannen Gaudu en Halland Johannessen in moeilijkheden gemeld door het indrukwekkende beukwerk van Steven Kruiswijk (Jumbo-Visma). Op zes kilometer van het einde was ook George Bennett eraan voor de moeite, een kilometer verder trok Vingegaard door. Enkel gele trui Roglic kon volgen. De twee Jumbo’s gingen hand in hand over de streep, de Deen zijn wiel stak net iets eerder over de meet. Vingegaard wint dus de slotetappe, voor Roglic. De Australiër O’Connor nam de derde stek voor zijn rekening.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag rit 8

1. Jonas Vingegaard (DEN)

2. Primoz Roglic (SLO)

3. Ben O’Connor (AUS)

4. Damiano Caruso (ITA)

5. Jack Haig (AUS)

6. Louis Meintjes (ZUA)

7. Esteban Chaves (COL)

8. Tao Geoghegan Hart (GBR)

9. Ruben Guerreiro (POR)

10. Tobias Halland Johannessen (NOO)

Wat gebeurde er voor het algemeen klassement?

Primoz Roglic begon aan de slotrit als leider, nadat hij de gele trui zaterdag overnam van de schouders van Wout van Aert. De Sloveen had een voorsprong van een kleine anderhalve minuut te verdedigen op eerste (niet-Jumbo) achtervolger O’Connor en deed dat met verve. Hij zette zijn ploeg, en groene man Van Aert, aan het werk in de achtervolging op de ruime kopgroep en wist het verschil altijd onder controle te houden.

Op de slotklim legde Kruiswijk een moordend tempo op, geen enkele concurrent kon iets gevaarlijks ondernemen, en de explosie van Vingegaard in de slotkilometers was de juiste. Enkel Roglic kon mee met Vingegaard, hij gunde de zege aan zijn Deense makker. Roglic pakt zo de eindzege van de 74ste Dauphiné, Vingegaard werd tweede in het algemeen klassement, Ben O’Connor (AG2R Citroën) derde. Eerst Belg in het eindklassement is Steff Cras (Lotto Soudal) op een knappe veertiende plaats.

Voor Roglic is het zijn allereerste eindzege in de Dauphiné. Hij is meer dan klaar voor de Tour de France, hetzelfde kan gezegd worden van Vingegaard en zeker ook van onze landgenoot Wout van Aert. Met de groene trui, twee overwinningen en twee tweede plaatsen zit het met zijn vorm wel snor.

Algemeen klassement

1. Primoz Roglic (SLO) in 29u11’22”

2. Jonas Vingegaard (DEN) + 0’40”

3. Ben O’Connor (AUS) + 1’41”

4. Damiano Caruso (ITA) + 2’33”

5. Jack Haig+ 3’13”

6. Louis Meintjes + 3’17”

7. Esteban Chaves + 3’18”

8. Tao Geoghegan Hart + 3’44”

9. Ruben Guerreiro + 3’48”

10. Tobias Halland Johannessen + 3’51”

Hoe zijn de truien verdeeld?

Gele trui (algemeen klassement): Primoz Roglic

Groene trui (puntenklassement): Wout van Aert

Bolletjestrui (bergklassement): Pierre Rolland

Witte trui (jongerenklassement): Tobias Halland Johannessen