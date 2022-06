Bart Swings wint met grote overmacht skeelermarathon van Madeira in World Inline Cup

Met grote overmacht zegevierde Swings ver voor een peloton, de Fransen Nolan Beddiaf en Valentin Thiebault eindigden als respectievelijk tweede en derde. De tweede Belg, Jason Suttels, werd vijfde. Bij de vrouwen reed Sandrine Tas de marathon niet uit.

Het ging om de tweede wedstrijd voor de World Inline Cup. Die reeks bestaat uit zeven marathons, waarvan die in Berlijn op 24 september de belangrijkste is. De reeks is drie weken geleden begonnen in Rennes, waar Suttels achter Beddiaf tweede werd en Swings niet meedeed.

Swings besloot van de race met start en finish op de Avenida San Carneiro een one-man-show te maken. Al na de eerste van twaalf ronden (ruim drie kilometer lang) had hij een voorsprong van twintig seconden. Met een gemiddelde snelheid van 42 km/u vergrootte Swings de marge tot meer dan een minuut.

Swings testte zich voor de Wereldspelen, die binnen ruim drie weken in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama beginnen. Swings is daar in zijn sporttak de enige Belgische deelnemer. Voor hem zijn die Spelen voor niet-olympische sporten het belangrijkste skeelertoernooi van de zomer. Tegen de tijd dat de Europese en wereldtitels op het spel staan, heeft hij alweer de schaatsen aangetrokken.

In 2021 had Swings in Funchal ook gewonnen. Toen was Tas winnares bij de vrouwen. De marathon op het zonovergoten eiland was het slotstuk van Madeira Roller, een vierdaagse voor skaters. Op de winderige piste beperkte Swings zich tot een puntenkoers over tien kilometer en een 1000 meter, die hij won. Suttels zegevierde op de afvallingskoers. In tegenstelling tot Swings werkte Suttels het hele programma af. Achter de Fransman Elton de Souza eindigde hij in een algemeen klassement als tweede. Tas werd vierde op de 500 meter, die werd gewonnen door Mathilde Pedrono uit Frankrijk.