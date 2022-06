Sander Gillé en Joran Vliegen grijpen naast plek op hoofdtabel in Halle

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich niet weten te plaatsen voor de hoofdtabel van het dubbelspel op het ATP-grastoernooi in het Duitse Halle (2.134.520 euro).

De Limburgse tandem moest zijn meerdere erkennen in de Uruguayaan Ariel Behar en de Ecuadoraan Gonzalo Escobar met 6-4 en 7-5.

In het enkeltoernooi verdedigt David Goffin (ATP 41) de Belgische kleuren. Hij opent tegen het Russische topreekshoofd Daniil Medvedev. Die verloor zondag nog de finale in Rosmalen van revelatie Tim van Rijthoven (ATP 205), maar is vanaf maandag wel opnieuw nummer 1 van de wereld.