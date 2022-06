Verdachte van steekpartij in Hasselt aangehouden, man had machete bij

Zondag is de verdachte van de steekpartij van vrijdagavond in Hasselt aangehouden door de onderzoeksrechter. Het slachtoffer rende na de aanval bebloed een nachtwinkel binnen, waarop het bijzonder bijstandsteam van de politie de verdachte arresteerde in een nabijgelegen flat. Op het appartement werd een machete gevonden.

Vrijdagavond stormde een bebloede man een nachtwinkel binnen op de Koningin Astridlaan in Hasselt, niet ver van de kleine ring. De man verklaarde dat iemand hem met een mes had aangevallen, maar dat hij was kunnen ontkomen. De politie LRH kwam ter plaatse en kreeg vrij snel de verdachte van de steekpartij in het vizier. De man hield zich schuil op een appartement enkele gebouwen verder.

Omdat de verdachte gewapend was, werd het bijzonder bijstandsteam SAU-TIG ingeschakeld. Ze vielen de flat binnen en konden de man arresteren. In het appartement werd een machete of kapmes gevonden. Uit het onderzoek zal moeten blijken of het slachtoffer effectief met dat mes aangevallen werd.

De verdachte werd meegenomen naar het politiecommissariaat en verhoord. Zondag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat precies de aanleiding van de steekpartij was. geho/siol