Olav Kooij is de grote slokop in de ZLM Tour en zet naast vlakke slotrit ook het eindklassement op zijn naam

Olav Kooij heeft zich naar de winst in de slotrit van de ZLM Tour gesprint. Een volledig Nederlandstalige vlucht werd op een dikke kilometer van de streep gegrepen. In de massasprint was Olav Kooij dan de snelste van het pak, voor Alexander Salby. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma is de grote slokop van deze Nederlandse rittenkoers en neemt naast de gele leiderstrui ook de punten- en jongerentrui mee naar huis.

De 160 kilometers van de vijfde en laatste etappe tussen Made en Rijsbergen waren biljartvlak. De vluchters die het grootste deel van die opdracht op kop reden, luisterden naar de namen Jeroen Meijers, Axel van der Tuuk, Tim Bierkens, Max Kroonen en Bram Dissel, allemaal Nederlanders. De ploegmaats van leider Olav Kooij en Elia Viviani zorgden in het peloton voor de controle.

In de lokale ronden in aankomstplaats Rijsbergen werd de wedstrijd opgeschrikt door een massale valpartij die het peloton decimeerde. Viviani was één van de slachtoffers, de vluchters overleefden door de hectiek tot in de slotkilometers. Maar uiteindelijk kwam de groepssprint er toch. De Deen Alexander Salby probeerde daarin te verrassen met een vroege aanzet, maar hij werd in extremis nog net geremonteerd door Kooij. Salby werd tweede voor de Australiër Sam Welsford (3e) en eerste Belg Timothy Dupont (4e).

De eindwinst in de ZLM Tour is al de achtste seizoenszege voor de amper twintigjarige Kooij. Het was door de coronapandemie de eerste ZLM Tour sinds 2019 die werd verreden. Toen werd de wedstrijd gewonnen door Mike Teunissen, een ploeg- en landgenoot van Kooij. (belga)