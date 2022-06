Ook vijfde plaats voor Gabriella Willems op European Open judo in Madrid

Een dag nadat Lois Petit (-48 kg) een vijfde plaats veroverde op de European Open judo van Madrid, viel ook Gabriella Willems (-70 kg) zondag naast het podium nadat ze de kamp voor brons verloor tegen de Zwitserse Alina Longweiler. Jitse Van den Herrewegen (-90 kg) raakte niet verder dan de derde ronde.

Gabriella Willems (IJF 41) won haar eerste drie kampen met ippon tegen respectievelijk de Zweedse Matilda Nilsson (IJF 111), de Nederlandse Silja Kok (IJF 80) en de Spaanse Maria Bernabeu (IJF 44). Maar in de halve finale tegen een andere Spaanse, Ai Tsunoda Roustant (IJF 18), werd ze met dezelfde score verslagen toen ze drie strafpunten achter haar naam kreeg. Ook in de kamp voor brons tegen de Zwitserse Alina Lengweiler raakte onze landgenote niet meer in haar ritme en moest zo eerst een waza-ari incasseren en vervolgens de verliezende ippon.

Jitse Van den Herrewegen (IJF 172) versloeg eerst nog wel de onbekende Fransman Helios Latchoumanaya met ippon maar werd vervolgens met ippon uit het toernooi gewipt door de Tsjech Jiri Petr (IJF 79).