Hoe Russische miljardair zijn vrouw inzette om rijkdom te beschermen

Meststoffenproducent EuroChem lijkt maar niet te ontkomen aan de EU-sanctielijsten voor Rusland. De vestiging in Antwerpen moest in maart 2022 een tijdje sluiten omdat oligarch Andrey Melnichenko als hoofdbegunstigde aan het roer stond. De nieuwe baas bleek echtgenote Aleksandra Melnichenko te zijn, een Servisch fotomodel en popzangeres die deze week ook op de EU-sanctielijst werd gezet. Wie is ze en hoe belangrijk is haar rol in het EuroChem-verhaal?