Nederlandse wildcard Tim van Rijthoven verrast ook Daniil Medvedev in finale en wint zowaar grastoernooi van Rosmalen

Tim van Rijthoven (ATP 205) heeft zondag in eigen land het ATP-grastoernooi van Rosmalen (648.130 euro) gewonnen. In de finale verraste de Nederlander het Russische eerste reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2). Na een uur tennis stond de 6-4, 6-1 eindstand op het bord.

De 25-jarige Van Rijthoven, die van de organisatie een wildcard kreeg, zet zo een orgelpunt achter een ongelofelijke week. Tot voor dit toernooi had hij nog geen ATP-wedstrijd kunnen winnen. In Rosmalen versloeg de Nederlander, naast Medvedev, onder meer de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 14). Hij volgt op de erelijst de Fransman Adrian Mannarino op. Die verloor in de halve finales van Medvedev. Mannarino won het toernooi in 2019. De voorbije twee jaar was er geen organisatie vanwege de coronapandemie.

De 26-jarige Medvedev blijft door het verlies steken op dertien ATP-titels. Dit seizoen is zijn erelijst nog blanco. De Rus prijkt maandag wel opnieuw op de eerste plaats van de wereldranglijst, waar hij de Serviër Novak Djokovic verdringt. Volgende week is de Rus de tegenstander van David Goffin in de eerste ronde van het toernooi in het Duitse Halle.