Zeven meisjes zijn door een groep jongens belaagd terwijl ze in de wachtrij stonden voor een achtbaan van het Walibi-pretpark in het Nederlandse Biddinghuizen. Ze werden in het donker geknepen en geïntimideerd, zo bevestigt het pretpark. Het leidt tot woede bij Anne Peetoom, moeder van een van de meisjes. “Dit is walgelijk.” Het pretpark kan niet beloven dat er extra maatregelen komen.