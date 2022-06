Donald Trump verwerpt getuigenis van dochter Ivanka

Donald Trump is niet opgezet met de getuigenis van zijn dochter Ivanka Trump over de bestorming van het Capitool.

“Ivanka Trump was niet betrokken bij de analyse van de verkiezingsresultaten”, stelt Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. “Ze was allang vertrokken en probeerde - naar mijn mening - enkel respectvol te zijn voor Bill Barr en zijn positie als minister van Justitie (hij was waardeloos!)”

Tijdens de parlementaire onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari verklaarde William Barr dat Trumps beweringen over massale verkiezingsfraude “volslagen bullshit en gekkemanspraat” waren, en dat hij dat ook tegen zijn baas gezegd heeft. Ook Ivanka, Trumps favoriete dochter, geloofde niet in de big steal. Ze zei in de commissie dat ze Barr geloofde. “Ik heb enorm veel respect voor die man”, verklaarde ze. “Dus ik aanvaardde wat hij zei.”

Ivanka Trump werkte als adviseur voor haar vader in het Witte Huis.

Trump noemt de hoorzittingen op sociale media opnieuw een “politieke heksenjacht”. Hij ontkent ook dat hij heeft gezegd dat zijn vicepresident Mike Pence misschien beter opgehangen had moeten worden. “Ik heb hang Mike Pence op nooit gezegd. Dit is ofwel verzonnen door iemand die beroemd wil worden, ofwel fake news.”

Uit de hoorzitting kwam naar voren dat de bestorming van het Capitool niet spontaan maar gepland was. Trump was volgens de onderzoeks­commissie de spilfiguur, en velen geloofden zijn verhaal over fraude niet. De bewijzen die de commissie daarvoor aandraagt, komen uit Trumps eigen entourage.