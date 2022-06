Hanne Troonbeeckx in het huwelijksbootje gestapt

‘Nog elf dagen’, postte de Njam! en TVL-presentatrice eerder deze week nog op Instagram. Maar uiteindelijk wachtte ze zolang niet meer om in het huwelijksbootje te stappen, bleek uit enkele foto’s op haar profiel. Het feest vond plaats in Hasselt, in het kasteel Prinsenhof in Kuringen.

Hanne Troonbeeckx trouwde in Hasselt.

Troonbeeckx en de twaalf jaar jongere Steffen verloofden zich al eind 2019, een jaar nadat hun relatie publiek werd gemaakt. “Ik heb met hem de loterij gewonnen”, zei de presentatrice toen.