Max Verstappen wint GP van Azerbeidzjan en profiteert optimaal van pech Leclerc: “Ik kon er een schepje bovenop doen”

Max Verstappen heeft de GP van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Maaseikenaar profiteerde optimaal van materiaalpech bij Ferrari - zowel Sainz als Leclerc moesten al vroegtijdig opgeven -, waardoor hij zijn voorsprong in het WK vergroot. Pérez eindigde tweede en neemt in de WK-stand ook de tweede plek over van Leclerc: een perfecte middag voor Red Bull Racing.

Wat voorafging…

In de GP van Monaco snelde Sergio Pérez naar de zege na tactisch blunderwerk bij Ferrari. De Italiaanse ploeg van Mattia Binotto kreeg in de GP van Azerbeidzjan een nieuwe kans: Charles Leclerc startte in polepositie, al bleek dat in de vorige races geen garantie op succes. WK-leider Max Verstappen startte als derde en gaf na de kwalificaties aan niet zo tevreden te zijn: “Ik voel me niet zo goed in mijn bolide.”

Hoe verliep de start?

Leclerc op 1, Pérez op 2, Verstappen op 3 en Sainz op 4. Ferrari en Red Bull Racing zorgden opnieuw voor de top 4 van de starting grid. Maar vanaf de eerste bocht zagen we veranderingen: Pérez kwam perfect uit de startblokken en schoot meteen voorbij Leclerc naar de eerste plek. Nog voor de start van de tweede ronde had de Mexicaan al meer dan een seconde voorsprong op Leclerc.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe kwam de zege tot stand?

Behalve het haasje-over van Pérez bij Leclerc veranderde er aanvankelijk niets. Pérez reed onverstoorbaar voort en had na zes ronden zelfs al een voorsprong van meer dan 2,5 seconden, terwijl Leclerc en Verstappen de strijd om de tweede plek uitvochten. In ronde 9 miste Sainz zijn bocht, waardoor de renner van Ferrari out was. De gele vlag werd bovengehaald, en Leclerc maakte er gebruik van om richting pitstop te gaan waardoor Verstappen de tweede plaats overnam. Beide Red Bulls dus voorin, en dat zorgde meteen voor een nieuwe wijziging, want de Maaseikenaar maakte handig gebruik van zijn DRS om zijn ploeggenoot voorbij te rijden. Maar lang mocht Verstappen niet genieten van die eerste plek, want Leclerc pakte na de pitstop van Verstappen opnieuw de eerste plaats over. Tot ook voor de Monegask het noodlot toesloeg: door motorpech moest ook hij de GP verlaten: Red Bull kreeg de top twee op een presenteerblaadje aangeboden. Verstappen reed de race vakkundig uit en finishte met een ruime voorsprong op ploegmaat Pérez, die het feestje van Red Bull compleet maakte. George Russell (Mercedes) vervolledigt het podium.

Wie onderscheidde zich?

De winnaar aanhalen is misschien cliché, maar we kunnen er echt niet omheen: Max Verstappen doet een gouden zaak in de WK-stand. Hij telt nu al 34 punten voorsprong op Leclerc en jaagt meer dan ooit op zijn tweede opeenvolgende WK-titel. Bovendien wipte ook Pérez over Leclerc in de WK-stand om het feestje van Red Bull compleet te maken. Pérez telt 21 punten minder dan Verstappen.

© REUTERS

Hoe reageert Verstappen?

Verstappen glunderde van oor tot oor na zijn zege. “Ik ben heel blij, want ik had eindelijk de juiste balans in de auto. Ik had een ongelooflijk tempo en ik kon goed op de banden letten. Ik kon er echt een schepje bovenop doen.”

De Maaseieknaar boekte zijn vijfde zege van het seizoen en de 25e in zijn carrière. In de ranglijst aller tijden is hij nu gedeeld negende op gelijke hoogte met drievoudig wereldkampioen Niki Lauda en tweevoudig wereldkampioen Jim Clark.

“Ik had een beetje geluk door de uitvalbeurten van Ferrari, maar de auto was erg goed vandaag. De grip was goed en ik hield de banden heel, dat is wat je nodig hebt”, aldus Verstappen, die niet vergat teamgenoot Sergio Pérez te betrekken bij zijn succes. “We eindigen weer als eerste en tweede vandaag, dus het is een mooie dag voor ons.”

Wie had zijn dagje niet?

Mattia Binotto zal zich de GP van Azerbeidzjan nog lang herinneren. En niet in de positieve zin. De ploegbaas van Ferrari zag al na negen rondes Sainz uitvallen, en tot overmaat van ramp viel tien rondes later ook Charles Leclerc uit. Een drama voor Ferrari, dat Red Bull zo verder ziet uitlopen in het constructeursklassement. Opvallend: ook Zhou en Magnussen moesten opgeven door motorpech, en ook zij rijden met een motor van Ferrari.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Heel hoog, al was dat niet gedurende de hele race het geval. Dat beide Ferrari’s de race al vroegtijdig moesten verlaten, had niemand durven denken. Het zorgde er wel voor dat de race voorin na 20 rondes al in een beslissende plooi lag.

Wat onthouden we van deze race?

We onthouden eerst en vooral het record van Marcos Alonso: de Spanjaard mag zich nu al 7.770 dagen Formule 1-coureur noemen: daarmee stoot hij Schumacher (7.763 dagen) van de troon.