Billie Eilish legt show stil uit bezorgdheid voor fans

Billie Eilish legde haar concert in Londen stil om haar fans de nodige ademruimte te geven. — © Marius Becker/dpa

Billie Eilish (20) kan maar ten volle genieten van een optreden als haar fans dat ook doen. Afgelopen zaterdag legde ze, zoals ze dat in het verleden al vaker deed, haar show in de Londense O2 Arena even stil toen ze zag dat verschillende mensen waren flauwgevallen.