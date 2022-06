Beide Ferrari’s vallen in panne. Leclerc: “Ik weet het even niet meer”

Carlos Sainz viel in de tiende ronde uit met een hydraulisch probleem. De Spanjaard lag toen in vierde stelling. Elf ronden later volgde Charles Leclerc, die zijn motor in rook zag opgaan. Zijn tweede motorpanne in drie races, want ook in Barcelona moest hij zijn Ferrari parkeren. Toen was hij op weg naar een zekere zege. In Bakoe lag hij opnieuw op kop, maar was de overwinning nog lang niet binnen. Het was helemaal niet zeker dat hij op een juiste strategie zat.

Leclerc pakte in Bakoe zijn zesde pole in acht races, zijn vierde op rij. Qua aantal nulscores komt hij gelijk met Verstappen, die in de eerste drie races ook twee keer uitviel. Ook belangrijk: de tweede motor van Leclerc is zo goed als zeker rijp voor de schroot. Dat betekent dat de Monegask het seizoen niet zal volmaken met de drie toegelaten motoren en dat hij ergens nog strafplaatsen zal incasseren.

“Ik vind de woorden niet om dit te beschrijven”, was de eerste reactie van Leclerc. “Dit is heel ontgoochelend, we moeten dit goed bestuderen. We waren zo sterk begonnen aan het seizoen. We hebben nauwelijks iets veranderd en toch loopt het plots niet meer. Ik weet het even niet.” (mc)