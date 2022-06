Wat een drama voor Ferrari in GP van Azerbeidzjan: zowel Leclerc als Sainz moeten race al vroegtijdig verlaten

De GP van Azerbeidzjan is op een ramp uitgedraaid voor Ferrari. De huidige tweede in het constructeursklassement zag zowel Sainz als Leclerc door pech vroegtijdig uitvallen, waardoor er geen punten kunnen worden gepakt in deze GP. Red Bull lijkt op weg om een gouden zaak te doen.

De race van Ferrari begon sowieso al niet ideaal: Leclerc begon vanop de polepositie, maar Pérez scheurde in de eerste bocht meteen voorbij de Monegask. Maar dat bleek uiteindelijk bijzaak: in de negende lap miste Sainz zijn bocht door een probleem met zijn remkabels. En Ferrari moest de kelk tot op de bodem ledigen: in de 20e ronde kwam er rook uit de bolide van Leclerc, die zijn wagen in de pits moest parkeren. Wat een drama voor Ferrari.

