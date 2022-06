Fernando Alonso verbreekt record van Michael Schumacher als langstzittende rijder na start in GP van Azerbeidzjan

Fernando Alonso mag zich voortaan de Formule 1-rijder noemen die het langst actief is in de koningsklasse van de autosport. Met zijn start zondag in de Grote Prijs van Azerbeidzjan snoepte de Spanjaard het record af van de Duitser Michael Schumacher.

Alonso debuteerde in maart 2001 in de GP van Australië. Vandaag zijn we 7.770 dagen verder. Daarmee doet de 40-jarige Spanjaard zeven dagen beter dan Schumacher. De zevenvoudige wereldkampioen reed zijn eerste GP in augustus 1991 op het circuit van Spa-Francorchamps en nam in november 2012 afscheid in Brazilië, precies 7.763 dagen later.

Het contract van tweevoudig wereldkampioen Alonso bij Alpine loopt eind dit jaar af, maar de Spanjaard gaf eerder al te kennen ook in 2023 nog te willen racen.