Remco Evenepoel staat vol vertrouwen aan de start van de Ronde van Zwitserland: “Na mijn zeges in Luik en Noorwegen zit ik in een goede flow”

Remco Evenepoel is in vorm. In de Ronde van Noorwegen was onze landgenoot heer en meester, en eerder dit jaar schreef de 22-jarige renner van Quick Step-Alpha Vinyl ook al Luik-Bastenaken-Luik achter zijn naam. De volgende opdracht: de Ronde van Zwitserland, die zondag van start gaat.

“Op een bepaald moment weet je dat je moet presteren”, is Remco Evenepoel voor de start alvast ambitieus. “Na mijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Noorwegen heb ik een goede flow te pakken. Ik hoop die lijn door te trekken. We hebben een hele sterke ploeg, en iedereen zal mij hier ondersteunen. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje anders koersen: het is niet zo dat het moet, maar er staat een hele ploeg achter mij om een zo goed mogelijk klassement te behalen. Dat geeft mij alleszins veel vertrouwen.”

Of Evenepoel vanaf de start meteen vol gas moet geven? “Nee, het is kwestie om zo weinig mogelijk energie te verspillen tot vrijdag. Dan is het nog drie dagen alles geven. Het is belangrijk om tot dan niet in de problemen te komen, en geen vervelende situaties mee te maken. En natuurlijk zal ik ook proberen te genieten”, besluit Evenepoel, die zaterdagavond toch nog tijd had om naar de Rode Duivels te kijken. “Maar het was gene vetten hé.”

