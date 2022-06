Het is snikheet in Spanje. Het land heeft te kampen met de warmste lente in twintig jaar met temperaturen die nu al tot boven de 42 graden klimmen. En de Spaanse hitte komt ook onze richting uit. “Sommige weermodellen geven voor vrijdag of zaterdag zelfs 35 graden aan”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.