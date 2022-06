Zondagochtend is een motorrijder gewond geraakt na een ongeval op de oprit van de E314 richting Lummen in Houthalen. De motard werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur. Het is niet duidelijk of er een ander voertuig bij betrokken was. De motor belandde na het ongeval in de grasberm. siol