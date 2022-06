Toyota behoudt leiding op zes uur van finish in 24 uur van Le Mans, lekke band voor Porsche van Vanthoor

De Zwitser Sébastien Buemi, de Japanner Ryo Hirakawa en de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley hebben met hun bolide bijna een ronde voorsprong op de wagen van de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn José Maria Lopez. De Glickenhaus van de Brit Richard Westbrook, de Australiër Ryan Briscoe en de Fransman Franck Mailleux is derde op vier ronden.

Laurens Vanthoor is zijn koppositie in de GTE-Pro kwijt. Zijn Porsche reed aan de leiding toen de wagen, met de Deen Michael Christensen aan het stuur, zondagmorgen een lekke band kreeg. Daardoor verloren ze twee ronden en zijn nu vijfde.

In de LMP2 is de Oreca WRT van Dries Vanthoor tiende, Jean Glorieux (Oreca DKR) is negentiende en tweede in de Pro-Am.

In GTE-Am staat Alessio Picariello (Porsche) op de vijfde plaats, Jan Heylen (Porsche) op de zevende en Sarah Bovy tiende.