Maarten Wynants buigt zich mee over de Tour-selectie van Jumbo-Visma: “Moeilijke, maar boeiende puzzel om te leggen”

“Het leven als ploegleider bevalt me erg”, zegt Wynants vanuit Zeeland. “Er kwamen in het begin best wel wat dingen bij kijken waar ik in eerste instantie niet aan had gedacht, PCR-testen regelen bijvoorbeeld (grijnst), maar ook die groeien meer en meer uit tot een routine. Ik heb ook al enkele hoogtepunten mogen meemaken. Als ploegleider de Vuelta winnen, was er daar zeker één van, maar ik zat ook achter Wout toen hij de Omloop Het Nieuwsblad won. Ook het scouten bij de junioren vind ik interessant. Zo ken je de renners die er binnen enkele jaren aankomen al.”

Straks gaat Wynants onder meer in het BK, de Ronde van Polen en een deel van de Vuelta aan de slag, maar in de Tour-selectie heeft hij een aandeel. “We overleggen altijd met elkaar. Iedereen geeft zijn mening en het is fijn om daarbij betrokken te worden. De Tour begint intern nu wel wat meer te leven natuurlijk. De Dauphiné zal een belangrijke graadmeter zijn om te zien hoe iedereen terugkeerde uit hoogte en of we daar nog moeten bijsturen”, zegt Wynants.

© Dick Demey

Jumbo-Visma gaf bij de start van het seizoen aan al zes pionnen gebeiteld te hebben in haar ploeg voor de Tour, maar daar kwamen Richard Plugge en co op terug. Zijn al zeker: Roglic, Vingegaard en Van Aert. Maken nog kans op de resterende vijf plekken: Benoot, Van Hooydonck, Kuss, Kruijswijk, Gesink, Laporte, Teunissen en Dennis. “Hoeveel Belgen er voor ons naar de Tour gaan?”, herhaalt Wynants de vraag. “Al zeker eentje. (lacht) We wachten nog af. Er zijn zoveel onzekerheden en corona rijdt nog altijd mee in het peloton dat we beslisten om een bredere selectie zich volwaardig te laten voorbereiden op de Tour. Uiteindelijk zullen we dan knopen doorhakken in functie van of we op basis van het parcours een extra ondersteunende renner nodig achten op het vlakke werk of bij het klimmen. We gaan voor geel en groen, dat maakte het nog net iets lastiger om de juiste balans te vinden, maar het is erg interessant om erover mee te denken.”

Hoe de kansen dan precies liggen voor Benoot en Van Hooydonck, moet ook Wynants voorlopig nog in het midden laten. “Alles wordt in overweging genomen. Dat Nathan nog geen Tour reed, is een dingetje, maar je moet hem er ook ooit eens van laten proeven. Zoiets zegt iets en tegelijk ook niets. Voor hetzelfde geld speelt de wind in Denemarken geen enkele rol en zet je daar een extra mannetje voor in dat je niet nodig hebt en kom je er eentje tekort in het klimwerk. Het is altijd een beetje gokken en pas achteraf kan je met zekerheid zeggen of het de juiste samenstelling was.”