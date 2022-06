Heusden-Zolder

De beruchte pizzeria Da Gennaro in Bolderberg is failliet verklaard. Jarenlang diende de zaak als dekmantel voor pizzabakker Gennaro Bartolomeo die voor cocaïnesmokkel twaalf jaar cel kreeg. Onder meer de gigantische verbeurdverklaring en boetes doven nu de ovens in de pizzeria.