Enkel een inzinking kan Primoz Roglic zondagavond van de eindzege in het Critérium du Dauphiné houden

Met andere woorden: alleen een inzinking op het steile Plateau de Solaison kan de Sloveen van de eindzege houden, zijn allereerste in de Dauphiné. Dat gebeurde in Parijs-Nice op de slotdag, waar hij alsnog de meubelen redde. Nu staan we dichter bij de Tour. O’Connor, de Ronde-kopman van AG2R-Citroën moet op de 11,2 lange slotklim die gemiddeld 9,2 procent stijgt, het dus al van ver proberen. Vijf jaar geleden pleegde Jakob Fuglsang een geslaagde coup na een dolle dag waarin hij Froome naar de filistijnen reed en de geïsoleerde Richie Porte alsnog de gele leiderstrui verloor. Het bewijs dat het kan, maar om na zaterdag van zondag nu de ‘koninginnenrit’ te maken zoals Roglic op Vaujany deed, is net een brug te ver.

In de warme Alpen krijgen de renners vandaag vier cols te beklimmen over hooguit 138,8 km. Het begint al meteen met de Col de Plainpalais (1ste categorie) die een loper is en gemiddeld 5,5 procent stijgt. Dan volgt de Col de Leschaux die als derde categorie is aangeduid. De top van de Col de la Colombière ligt op circa 38 km van de eindstreep. Een berg met een bekendere naam of 11,8 km klimmen waarbij het gemiddeld 5,8 procent stijgt. Indien de concurrenten van Roglic nog iets willen ondernemen, wachten ze beter niet tot de slotklim en proberen ze hem te isoleren. Dan wordt het letterlijk en figuurlijk nog een hete namiddag voor Primoz Roglic.