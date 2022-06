Vanaf vandaag nemen de temperaturen toe: komend weekend tot 30 graden

Het wordt vandaag eerst zonnig en droog met later kans op wisselende bewolking in het binnenland. Maar volgend weekend staat de zomer voor de deur, want volgens de voorspellingen van het KMI zal het komende zaterdag maar liefst 31 worden.

Voor vandaag liggen de maxima nog tussen 18 tot 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit westelijke hoek. Vannacht zullen er wolkenvelden van over de Noordzee over het noorden van ons land schuiven waarbij er eventueel een lichte bui kan ontstaan. In het zuiden blijft het droog met brede opklaringen.

Maandag start op de meeste plaatsen zonnig, mits kans op reken in het noorden van de Ardennen. Later op de dag wordt het in het binnenland gedeeltelijk bewolkt. Aan zee blijft het zonnig. De temperaturen klimmen maandag niet boven de 18 graden aan zee. In de kempen zou het tot 20 graden moeten worden.

Vanaf dinsdag zullen de temperaturen alleen maar klimmen want het KMI verwacht dan tot 25 graden in de kempen. Ook vrijdag stijgen de temperaturen verder met een maxima rond 26 graden. Vanaf vrijdag wordt het echte zomerweer verwacht met maximumtemperaturen rond de 28 graden. Zaterdag klimt de temperatuur nog wat verder richting 31 graden of lokaal soms iets meer.

Het warme weer zorgt er wel voor dat er een grote kans is op onweersbuien tegen het einde van de dag, maar dat moet volgens het KMI nog bevestigd worden.