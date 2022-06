Memphis Depay zorgt voor negatieve primeur na penaltymisser en krijgt felle kritiek: “Hij is onze beste speler, maar hij brengt het niet”

Nederland kwam in het Nations League-duel tegen Polen 0-2 achter, maar sleepte alsnog een punt uit de brand. Al hadden dat er ook drie kunnen zijn als Memphis Depay zijn penalty in de blessuretijd niet op de paal had gemikt.

LEES OOK. Memphis Depay laat het liggen vanop de stip: Nederland lijdt puntenverlies na knotsgekke tweede helft tegen Polen

Het is al de derde penalty die Depay mist namens Oranje. En dat is een primeur: de aanvaller van Barcelona is de eerste speler in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal die drie penalty’s mankeert.

Depay besloot zaterdagavond zijn penalty snoeihard richting winkelhaak te rammen, maar de buitenkant van de paal stond in de weg. Rafael van der Vaart, ex-international bij Nederland, was na de wedstrijd enorm kritisch voor Depay in de studio van NOS. “Hij speelde een erg slechte wedstrijd, en dan kan je je afvragen of hij die penalty wel moest trappen. Het kan gebeuren dat je een keer mist, maar natuurlijk kijk je kritisch naar hem. Het was gewoon een dramatische avond voor zo’n topspeler. Hij is onze beste speler en is eigenlijk onze nieuwe Arjen Robben, maar hij brengt het gewoonweg niet. Jammer”, was Van der Vaart scherp voor Depay.