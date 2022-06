Twee lichtgewonden na kop-staartbotsing op E314 in Maasmechelen

Zondag is rond 8.10 uur op de E314 in Maasmechelen richting Nederland een kop-staartbotsing tussen twee voertuigen gebeurd ter hoogte van de werken. Het aangereden voertuig kwam tussen de vangrail en de weg terecht. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om de bestuurder uit het voertuig te krijgen, maar dat was al gelukt toen de brandweerlieden arriveerden. De twee chauffeurs raakten lichtgewond en werden ter plaatse verzorgd. siol