Titelverdediger Tampa Bay gaat tegen Colorado op zoek naar derde opeenvolgende zege in Stanley Cup

Tampay Bay versloeg zaterdag New York Rangers met 2-1 en kwam zo op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong in de eindstrijd van de Eastern Conference. Colorado schakelde eerder in de Western Conference Edmonton uit met 4-0.

Tampa Bay won de Stanley Cup, de trofee voor de kampioen, de voorbije twee jaar en is het eerste team sinds de Edmonton Oilers in 1985 dat zich drie keer op rij voor de finale kan plaatsen. De Californiërs kroonden zich in 2004 voor het eerst tot kampioen en mikken dus op een vierde titel.

Colorado mocht de Stanley Cup al twee keer mee naar huis nemen, in 1996 en 2001.

De eerste finalewedstrijd wordt woensdag in Denver (Colorado) gespeeld. Wie het eerst vier keer wint, is kampioen.