Van een zwart beest gesproken: Rode Duivels wonnen slechts één keer in laatste zeven wedstrijden tegen Wales

De nederlaag tegen Wales op het EK 2016 blijft ongetwijfeld de pijnlijkste. Maar die wedstrijd is niet het enige litteken dat de Duivels opliepen tegen onze angstgegner. In de geschiedenis van het voetbal speelde België intussen 16 keer tegen Wales: daarvan won België slechts zes wedstrijden. Wales won vijf keer, vijf wedstrijden eindigden op een gelijkspel. Licht voordeel voor de Belgen dus.

Maar wat ons meer interesseert, zijn natuurlijk de recentere wedstrijden. En daarin deelt Wales de lakens uit. Van de laatste zeven onderlinge confrontaties, konden de Duivels er maar eentje winnen. Straf. De overwinning op 24 maart 2021 in een WK-kwalificatiewedstrijd (3-1) blijft voorlopig de laatste keer dat onze nationale trots de Welshmen opzij kon zetten. De overwinning daarvoor? Dan moeten we al terug naar 7 september 2012, ook een WK-kwalificatiewedstrijd. Tussendoor speelde België nog vier andere wedstrijden tegen Wales:

15 oktober 2013: WK-kwalifcatiewedstrijd, thuis (1-1)

16 november 2014: EK-kwalificatiewedstrijd, thuis (0-0)

12 juni 2015: EK-kwalificatiewedstrijd, op verplaatsing (1-0).

1 juli 2016: kwartfinale EK (3-1 nederlaag)

© BELGA

En ook na die laatste overwinning op 24 maart 2021 blijft de motor dus sputteren tegen Wales. Op 16 november 2021 werd in Cardiff niet gewonnen (1-1), terwijl ook zaterdagavond de wedstrijd in Wales op een 1-1 gelijkspel eindigde. Eén overwinning in de laatste zeven wedstrijden tegen Wales: dat moet toch echt beter. Er is alvast slecht nieuws voor de Duivels: Wales plaatste zich voor het eerst in 64 jaar nog eens voor het WK. Toch maar beter ontlopen, die Welshmen?