WK-leider Max Verstappen baalt na nieuwe teleurstellende kwalificatie: “Voel me momenteel niet goed in mijn bolide”

Op de laatste race in Monaco na won Max Verstappen dit seizoen alle Grand Prixs waarin hij finishte. De regerend wereldkampioen is WK-leider, maar met name de zaterdagen zorgen tegelijkertijd voor de nodige frustraties bij de Nederlander. “We moeten een stap maken, zodat ik me beter ga voelen in de auto.”

Verstappen moest tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan (start zondag 13u Belgische tijd) opnieuw Charles Leclerc en zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden.

Het blijft wat vreemd om de Limburger achter zijn teamgenoot te zien staan, na jaren waarin hij zijn Red Bull-kompanen vermorzelde. “Maar dat verschil ten opzichte van anderen was ook buitengewoon. Zo kan je het ook zien”, aldus Verstappen in de paddock van Baku. “Ik wil natuurlijk verder vooraan staan, maar op dit moment is het heel lastig om een goede balans te vinden in de auto.”

Veranderen

Dat is niet nieuw, daar worstelt Verstappen eigenlijk het hele jaar al mee. Zo bezien is het een enorme bonus dat hij ’gewoon’ aan de leiding gaat in de strijd om het wereldkampioenschap. Maar hij weet dat er veel meer uit de RB18 te halen is. Het is voor de knappe koppen in zijn team evenwel lastig om de problemen op te lossen.

© ISOPIX

“Het wordt soms ook wel wat beter, maar ook de andere coureurs komen op een gegeven moment in een ritme. We moeten een stap maken, zodat ik me beter ga voelen in de auto. Op dit moment is dat namelijk niet zo. Bepaalde dingen zijn aan te passen, bijvoorbeeld als het team kijkt naar de afstelling en dat soort zaken. Maar over het algemeen is het dit jaar lastig om dingen te veranderen, als je ziet hoe de auto gebouwd is.”

Stratencircuits

De technische regels in de Formule 1 zijn immers streng en daarnaast is er ook nog sprake van een budgetplafond. Verstappen was de voorbije jaren de koning te rijk bij Red Bull, dat reed met een auto met een hoge achterkant. Met de fonkelnieuwe auto’s is dat niet meer het geval. Juist Pérez voelt zich meer senang in de RB18. Verstappen verlangt meer grip aan de voorkant.

© EPA-EFE

“Dit is het hele jaar al een beetje het geval en op stratencircuits komt dat nog meer tot uiting. Daar proberen we wel aan te werken, maar het is niet top. Op deze circuits, met krappe bochten en bochten van 90 graden, heb je een auto nodig die heel snel draait. Maar op dit moment kan ik de balans niet vinden tussen voor en achter. De nieuwe auto’s zijn gebouwd met een andere filosofie dan de voorbije seizoenen. Voor mij pakt dat minder uit, ja.”

Heel lastig

Verstappen moet wat dat betreft geduld hebben, zo erkent hij zelf. “Met een nieuwe auto is het altijd heel lastig om direct de goede richting in te slaan. Toen ik bij Red Bull kwam, gingen we vervolgens ook gestaag zaken aanpassen aan de auto zoals ik het wilde. Dat komt vanzelf ook wel weer met deze auto. Als ik me beter voel in de auto, denk ik dat ik kan vechten voor pole position. Dat gaat op deze manier een stuk moeilijker.”

Vorig jaar was Verstappen op weg naar de zege in Baku, ook startend vanaf de derde plek, totdat een klapband roet in het eten gooide. “Dat Pérez nu twee keer voor me staat? Dat kan gebeuren, het is geen drama”, blijft hij politiek correct. “Ik denk dat Ferrari misschien iets meer kan pieken tijdens de kwalificatie, maar in de race zullen ze ook heel snel zijn. Het klopt dat wij wat meer topsnelheid hebben. Maar aan de andere kant: zij zijn heel sterk in de tweede sector. Als ze daar een gat kunnen trekken, maakt onze topsnelheid ook niet zoveel meer uit.”