Niels Albert en Valeska stappen in het huwelijksbootje

“Dat heet dan gelukkig zijn”, schrijft Valeska bij een video waarop ze te zien is met Niels Albert en hun dochtertje Alexine, alle drie duidelijk ontzettend gelukkig. Het koppel had eerder al laten weten dat ze deze zomer zouden trouwen, al werd eerder van eind juli dan midden juni gesproken. Het koppel wilde namelijk op 20 juli trouwen, de datum waarop ze elkaar acht jaar geleden voor het eerst ontmoetten.

Niels en Valeska kwamen elkaar - intussen al acht jaar geleden - tegen op Tomorrowland. Hij was toen nog getrouwd, maar de vonk sloeg over. In 2020 vroeg Niels Albert Valeska al ten huwelijk, maar dan kwam corona roet in het eten gooien.