Dimitri Van den Bergh glundert na overwinning in Nordic Darts Masters: “Kampioen geworden tegen een kampioen”

Dimitri Van den Bergh (PDC 9) kon zijn glimlach niet wegsteken na zijn toernooizege in de Nordic Darts Masters in Denemarken. Onze landgenoot klopte zondag Price, Smith én Anderson op weg naar de overwinning, drie darters uit de top 6 in de Order of Merit.

Dit weekend was fantastisch”, sprak Van den Bergh na afloop in een interview met PDC Darts. “Ook het publiek was schitterend, bedankt. Het maakte niet uit tegen wie ik dit weekend speelde: ik wist dat ik niemand kon onderschatten. Ik speelde tegen sterke tegenstanders: wanneer zij op het podium komen, is er altijd een kans dat ze een gemiddelde behalen van boven de 100.”

Maar het was vooral Van den Bergh die zondag de show stal: met hoge scores en finishes overtuigde Van den Bergh in elke wedstrijd. Ook in de finale, die hij met 11-5 won van Gary Anderson. “Ik wist dat ik bij mijn 10-4 voorsprong nog maar één leg nodig had voor de zege, maar ik wist ook dat Anderson het mij niet cadeau zou geven en dat ik hard zou moeten werken om te willen winnen. Maar het is me gelukt: ik ben kampioen geworden tegen een echte kampioen, want Anderson werd al twee keer wereldkampioen”, aldus Van den Bergh, die vertrouwen tankte voor de World Cup of Darts (16-19 juni).