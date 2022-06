Dimitri Van den Bergh degradeert tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson op weg naar klinkende zege Nordic Darts Masters

LEES OOK.Sublieme Dimitri Van den Bergh rijgt de hoge scores aan elkaar en klopt na ex-wereldkampioen Gerwyn Price nu ook Michael Smith in Nordic Darts Masters

Van den Bergh, de nummer 9 van de wereld, kende een begenadigde dag in Kopenhagen. Het begon met een 10-5 zege tegen Gerwyn Price (PDC 2), met 10 op 16 geraakte dubbels. Daarna moest man in vorm Michael Smith (PDC 4) eraan geloven met 11-4. Zo brak Van den Bergh de zegereeks van veertien overwinningen van Bully Boy.

In de finale van de manche de World Series wachtte niemand minder dan Gary Anderson, tweevoudig wereldkampioen en nummer 6 op de Order of Merit

Maar Dancing Dimi was niet onder de indruk. Hij liep in geen tijd uit naar 4-0 en daarna zelfs naar 8-0, onder andere met een check-out van 130. Maar in de derde sessie schoot The Flying Scotsman wakker. Anderson ging twee keer door de worp van Van den Bergh en kwam terug tot 8-4.

Onze landgenoot was echter niet van zijn melk en gooide een 86 van het bord, om daarna ook op 10-4 te komen. De veer was nog niet helemaal gebroken bij Anderson, die profiteerde van dure missers van onze landgenoot om er 10-5 van te maken. Maar dan maakte The Dreammaker het af op een finish van 56: 11-6.

Meteen goed voor de eerste zege in de World Series voor Van den Bergh, en dat in zijn derde deelname aan een van de invitatietoernooien. Het levert hem geen rankingpunten op maar wel een cheque van 20.000 pond oftewel ruim 23.000 euro. Daar hoorde uiteraard een vreugdedansje bij.

