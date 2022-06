ZZ Leiden wordt ten koste van Donar Groningen eerste BNXT-kampioen

Het doek is gevallen over het eerste BNXT-seizoen. Een campagne met tien Belgische en elf Nederlandse ploegen. De finale van de BNXT play-offs ging tussen twee Nederlandse teams en ZZ Leiden en Donar Groningen. ZZ Leiden won beide wedstrijden met nipte cijfers en kroonde zich tot eerste kampioen van de “Lage Landen”.

ZZ Leiden won twee dagen geleden de eerste wedstrijd van de finale met 72-75 in Groningen. Donar Groningen was in de return en in de eerste helft op weg om op een geweldige wijze revanche te nemen. Van een 6-20 bonus na het eerste kwart ging het naar een 19-35 bonus halfweg voor Groningen.

ZZ Leiden liet echter niet begaan en nam in het derde kwart en in een heksenketel (22-19) het initiatief over: 41-54. Groningen had nog steeds de titel in het vizier, maar ging in het slotschuifje volledig de mist in. De afscheidnemende Worthy De Jong, die zich nu gaat focussen op het 3X3 basketbal, stuwde met een double-double en 18 punten en 10 rebounds en met onder meer de Amerikaan Jhonathan Dunn (14 punten) en de Litouwer Arunas Mikalauskas (12 punten, 5 rebounds) ZZ Leiden enerzijds naar de aansluiting en anderzijds in een dolle sfeer en nagelbijter naar de winst (71-70) en naar de BNXT-titel. “We waren fysiek uitgeput, hadden geblesseerden, maar het hart was niet moe en dat loodste ons naar de winst en de titel,” zei uitblinker Worth De Jong. ZZ Leiden-Donar Groningen 71-70KWARTS: 6-20, 13-15, 22-19, 30-18