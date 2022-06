Gevoelige rug van Nafi Thiam doorstaat belangrijke test in Leiden: “Moest mijn twijfels en angsten bannen”

Na maanden vol rugklachten stond Nafi Thiam met een bang hartje aan de start in het Nederlandse Leiden. Daar werkte ze voor de eerste keer dit jaar een springnummer af, een belangrijk testmoment voor haar gevoelige rug. “Je voelt je nooit helemaal zeker dat een blessure achter de rug is. Die twijfel blijft knagen”, gaf ze zelf toe. De tweevoudige olympische kampioene kwam tot een aardige 6m54 in het verspringen én de rug leek het te houden. Test geslaagd.

Thiam begon niet al te overtuigend aan de avond in Leiden. Ze liep in de Nederlandse studentenstad als derde over de finish op de 100 meter horden in 13.66, terwijl ze gehoopt had beter te doen dan bij haar seizoensopener in Lokeren. Toen was ze goed voor 13.58, haar persoonlijk record staat op 13.34. Onder een stralend Nederlandse zonnetje had de tweevoudige olympische kampioene op meer gehoopt, al moet wel gezegd dat de zijwind het de hordeloopsters behoorlijk moeilijk maakte. Emma Oosterwegel, de bronzenmedaillewinnares van in Tokio, bleef steken op 13.72, terwijl ze een persoonlijk record heeft van 13.36.

“Met de horden ben ik eerlijk gezegd wel ontgoocheld, omdat ik weet dat ik meer waard ben”, sprak Thiam na afloop. “Op dit moment wil ik vooral ritme opdoen en zijn mijn resultaten niet primordiaal, maar natuurlijk zie je toch altijd liefst een goed resultaat op het bord staan. Mijn start was niet top, maar mijn tweede wedstrijddeel was wel beter dan in Lokeren.”

En dan kwam de échte test voor de rug. Ook in het verspringen begon Thiam niet al te denderend met 6m18 – terwijl haar nationale record 6m86 bedraagt – maar bij elke poging ging het beter. Uiteindelijk landde ze op 6m54, weliswaar gesteund door iets te veel rugwind, maar toch een opsteker. In de zevenkamp maakt de wind overigens niets uit.

Negatieve gedachtes

“Sinds vrijdag zat ik al met negatieve gedachtes die opkwamen”, gaf de tweevoudige olympische kampioene na afloop toe. De test in Leiden was net zozeer een mentale als een fysieke beproeving. “Als je een moeilijke voorbereiding hebt gekend zoals ik, met veel pijn, kan dat gebeuren. Ik moest proberen om het hoofd leeg te maken en mijn twijfels en angst wat te bannen, maar je voelt je nooit helemaal zeker dat een blessure achter de rug is. Die twijfel blijft knagen. Eens ik bezig was, viel het mee met de rug, al voelde ik ze wel een beetje. We zullen zien of ik morgen een reactie voel.”

Thiam was zichtbaar aan haar aanloop aan het morrelen in Leiden, maar vond steeds beter haar draai. “Het was pas de allereerste keer dat ik met volledige aanloop van 39 meter sprong”, klonk het. “Op training had ik dat nog geen enkele keer geprobeerd, dus ik wist dat het zoeken ging worden. Dat was het ook, maar eens mijn aanloop wat klopte, ging het best goed. Ik was hier al tevreden geweest met 6m30, dus dan is 6m54 een opsteker.”

Hoogtes en laagtes

De meevaller in het verspringen nam voor Thiam de bovenhand op de tegenvaller op de horden. “Het was een dag van hoogtes en laagtes, maar ik voel wel dat ik op het juiste spoor zit richting WK en al bij al vertrek ik toch met een positief gevoel naar huis”, resumeerde ze. Het belangrijkste is waarschijnlijk dat ze weer iets meer vertrouwen in haar eigen rug heeft gekregen. “Het is met dank aan dit soort wedstrijden dat ik op het WK binnen een maand hopelijk met vertrouwen aan de start zal staan. Mijn twijfels zouden tegen dan van de baan moeten zijn”, zegt ze daar zelf over.

Volgende zaterdag volgt een nieuwe belangrijke test voor de rug. Dan gaat Thiam bij de Diamond League in Parijs voor het eerst dit seizoen hoogspringen. “Ik hoop vooral om mij weer wat te amuseren, want vorig jaar dacht ik veel te veel na bij het hoogspringen”, luidt het. “Op de Memorial Van Damme sprong ik na een maand zonder training nog 1m92, precies even hoog als op de Spelen, waar ik in topvorm was, maar te veel aan het nadenken was.”

© BELGA

Michael Somers plaatst zich voor EK in München op 10.000 meter

Michael Somers heeft zich zaterdag bij de Gouden Spike in het Nederlandse Leiden geplaatst voor het EK atletiek op de 10.000 meter. De nummer vijf van het jongste EK veldlopen finishte als derde en klokte 27:53.50.

De limiet voor het EK atletiek in München in augustus bedraagt 28:15.00, maar omdat er eerder al vijf Belgen onder die limiet liepen, moest Somers vooral maken dat hij zich bij de snelste drie landgenoten schaarde. Er mogen immers slechts drie atleten per land naar het EK.

Met zijn nieuwe persoonlijk record beschikt Somers over de derde tijd na Isaac Kimeli en Bashir Abdi. Simon Debognies, Robin Hendrix en Soufiane Bouchikhi vallen in principe jammerlijk uit de boot, tenzij Abdi aan deelname verzaakt na zijn WK-marathon in juli. Dan mag Debognies naar München. Bouchikhi dook zaterdag in Leiden met 28:10.22 overigens al voor de derde keer onder de EK-limiet, maar hij blijft pas de zesde Belg.

De winst ging in Leiden naar de Brit Sam Atkin in 27:33.52. Voor het WK in Eugene in juli is 27:28.00 nodig.