REACTIES. Koen Casteels: “We waren niet goed genoeg”, ook doelpuntenmaker Youri Tielemans baalt

Lang leken de Rode Duivels in Wales op weg naar de zege. Een laat doelpunt van Johnson besliste daar echter anders over. De Duivels laten zo na om dichter bij Nederland, dat ook met de punten morste, te komen. “We hadden een goede zaak kunnen doen”, aldus Koen Casteels.

“Sowieso met de sfeer hier was het geen makkelijke wedstrijd”, zag Koen Casteels. “Het was ook gewoon niet onze beste wedstrijd. Zeker in de eerste helft maakten we veel technische fouten en kwamen we niet echt in ons spel. Maar ondanks dat denk ik niet dat Wales heel gevaarlijk was. Maar wij ook niet. We hebben niet echt heel veel kansen gehad. In de tweede helft was dat wel al iets beter. Algemeen gezien was de hele match niet goed genoeg”

Casteels werd uiteindelijk tweemaal geklopt. “De eerste is buitenspel, dus dat is op zich geen goal. Maar uiteraard is dat frustrerend. Er zijn vaak zulke wedstrijden bij de nationale ploeg waar we het overwicht hebben en waar je als keeper niet veel te doen hebt. Maar het is inderdaad frustrerend dat ik alsnog geklopt word.”

Door het gelijkspel van concurrent Nederland hadden de Duivels een zaak kunnen doen in de groep. “Het verschil blijft hetzelfde, maar we hadden inderdaad een goede zaak kunnen doen. Dat hebben we niet gedaan. Zoals ik zei, was het in het algemeen niet goed genoeg om te kunnen winnen”, besloot Casteels.

© BELGA

Doelpuntenmaker Youri Tielemans baalt: “Tot aan het doelpunt waren we de betere ploeg”

“Het was te weinig vandaag”, was ook doelpuntenmaker Youri Tielemans eerlijk in zijn analyse. “We waren de betere ploeg tot aan het doelpunt. Daarna creëerden we te weinig op de helft van Wales. Zo maak je het jezelf moeilijk. Nochtans hebben we in de eerste helft bij momenten goed gecombineerd, maar die laatste pass of schot waren net niet goed genoeg. We leden ook te veel balverlies.

Tielemans leek nochtans lang op weg om met zijn doelpunt de matchwinnaar te worden tegen Wales. “In de tweede helft kwamen we goed uit de kleedkamer en dan probeer je op dat elan verder te gaan. Dat hebben we na de goal niet goed genoeg gedaan. Dan wordt het moeilijk en slik je die gelijkmaker. Als ploeg moeten we nog beter verdedigen zodat we dergelijke doelpunten kunnen vermijden”