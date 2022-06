Minstens vier doden bij bomaanslag in Afghaanse hoofdstad

Bij een bomaanslag op een minibus in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Dat is bij de politie vernomen.

De bom was geplaatst in de minibus en ontplofte in het begin van de avond in een wijk in het oosten van Kaboel, aldus de politiewoordvoerder. Niemand heeft de aanslag voorlopig opgeëist.

Sinds de taliban in augustus 2021 de macht hebben gegrepen in het land, zijn er minder aanslagen gepleegd in Afghanistan. Een reeks dodelijke bomaanslagen trof echter het land eind april en eind mei, met tientallen dodelijke slachtoffers. Het merendeel van de aanslagen wordt opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat.

In de noordelijke provincie Takhar waren er zaterdag urenlang gevechten. Die kwamen ten einde nadat acht leden van IS waren gedood in een speciale operatie, zei de talibanregering. Eerdere berichten gewaagden echter van gevechten tussen verschillende rivaliserende talibangroepen onderling.

Waarnemers stellen dat de taliban weinig melden over veiligheidsincidenten in Afghanistan en dat ze gewoonlijk interne geschillen verbergen, net als aanvallen van tegenstanders.