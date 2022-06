Vader en zoon laten leven op voorlaatste dag van motorrace

Op het Britse Isle of Man is gisteren nog een slachtoffer gevallen tijdens de beruchte Tourist Trophy. Daarmee komt het dodental van ’s werelds gevaarlijkste motorrace op vijf te staan.

Op de laatste dag van de roemruchte Tourist Trophy kwamen gisteren nog twee deelnemende motorrijders om. De Brit Roger Stockton (56) en zijn zoon Bradley Stockton (21), crashten in hun zijspanmotor, hoewel zij tijdens de eerste race nog in de top tien eindigden.

Normaal zou de race gisteren eindigen, maar omwille van het ongeluk, wordt de laatste race op 11 juni gereden. Met uitzondering van 1982, gaat er geen jaar voorbij waarin er geen slachtoffers vallen. Maar nu was het al bijna veertig jaar geleden dat er nog eens zo veel mensen het leven lieten tijdens één editie wedstrijd. Over de jaren eiste de Tourist Trophy al 250 levens.

Vorige week woensdag kwam de Britse motorrijder Mark Purslow (29) om het leven. Het was nog maar de tweede keer dat hij deelnam aan de Tourist Trophy. Afgelopen maandag verongelukte Davy Morgan (52). De Noord-Ierse veteraan was niet van plan om nog eens mee te doen, maar bedacht zich alsnog. ‘Na zo’n lange afwezigheid besef ik wat racen voor mij betekent. Ik zal nog niet ophouden met de sport die al 27 jaar zo’n groot deel van mijn leven uitmaakt’, zei hij in 2020. De Tourist Trophy werd toen, net als het jaar nadien, uitgesteld omwille van de coronacrisis.

Het Isle of Man, dat zo’n vijftig kilometer van de Britse kust ligt, was dit jaar voor de 115de keer het decor waar de roemruchte Tourist Trophy plaatsvindt. Tijdens de wedstrijd razen de deelnemende motorrijders zo snel mogelijk rond het eiland. Tijd is daarbij hun enige echte tegenstander. Aan ongeziene snelheden leggen ze rondjes van 66 kilometer af in recordtijden van om en bij de twintig minuten.