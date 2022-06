Nafi Thiam overtuigt niet op de horden, verspringen is wel goed op Gouden Spike in Leiden

Nafi Thiam is zaterdag op de Gouden Spike in het Nederlandse Leiden derde geworden op de 100 meter horden in 13.66. In het verspringen eindigde ze als tweede met 6m54.

Het persoonlijk record van Thiam op de horden bedraagt 13.34. In Leiden was haar doelstelling om beter te doen dan bij haar seizoensopener in Lokeren, toen ze 13.58 klokte, maar dat lukte niet. De winst ging in 13.14 naar de Nederlandse Maayke Tjin A-lim. Thiam bleef wel de Nederlandse bronzenmedaillewinnares van in Tokio op de zevenkamp Emma Oosterwegel, die 13.72 klokte, voor.

In het verspringen genoot Thiam bij haar beste poging van een rugwind van 2.4 meter per seconde, waardoor haar prestatie niet homologeerbaar is. Haar op één na beste sprong bedroeg 6m34. Het nationale record van Thiam in het verspringen bedraagt 6m86. In Leiden kwam ze pas voor het eerst in actie in die discipline na haar rugblessure. De winst ging met 6m56 naar de Litouwse Jogaile Petrokaite.

Michael Somers plaatst zich voor EK in München op 10.000 meter

Michael Somers heeft zich zaterdag bij de Gouden Spike in het Nederlandse Leiden geplaatst voor het EK atletiek op de 10.000 meter. De nummer vijf van het jongste EK veldlopen finishte als derde en klokte 27:53.50.

De limiet voor het EK atletiek in München in augustus bedraagt 28:15.00, maar omdat er eerder al vijf Belgen onder die limiet liepen, moest Somers vooral maken dat hij zich bij de snelste drie landgenoten schaarde. Er mogen immers slechts drie atleten per land naar het EK.

Met zijn nieuwe persoonlijk record beschikt Somers over de derde tijd na Isaac Kimeli en Bashir Abdi. Simon Debognies, Robin Hendrix en Soufiane Bouchikhi vallen in principe jammerlijk uit de boot, tenzij Abdi aan deelname verzaakt na zijn WK-marathon in juli. Dan mag Debognies naar München. Bouchikhi dook zaterdag in Leiden met 28:10.22 overigens al voor de derde keer onder de EK-limiet, maar hij blijft pas de zesde Belg.

De winst ging in Leiden naar de Brit Sam Atkin in 27:33.52. Voor het WK in Eugene in juli is 27:28.00 nodig.