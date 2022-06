“Voormiddag zonnig, na de middag vrij veel bewolking”

Zondag zal het gedurende de voormiddag meestal zonnig zijn. Na het middaguur trekt er vrij veel middelbare bewolking over de provincie waardoor de zon het periodiek moeilijk krijgt. Het blijft wél overal droog.

De maxima komen uit op 22 tot lokaal 24°C bij een meestal matige westenwind. In de loop van de avond valt de wind grotendeels weg.

‘s Avonds koelt het weer vrij makkelijk af en tegen maandagochtend houden we nog een graad of 12 over.

De wind blijft zwak uit het westen waaien.

