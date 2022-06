Nog eens vier centimeter erbij: Ben Broeders stelt eigen Belgisch record polsstokspringen gevoelig scherper

Ben Broeders heeft zaterdag in het Duitse Merzig zijn eigen Belgische record in het polsstokspringen gevoelig bijgesteld. Hij won de wedstrijd met een sprong over 5m85, een verbetering van zijn nationale record met vier centimeter.

Voor het WK atletiek in Eugene in juli en het EK in München in augustus was Broeders al langer geplaatst, maar nu wordt ook duidelijk dat hij daar voor de hoofdprijzen kan gaan meedoen. Op de wereldranglijst van 2022 is hij nu gedeeld derde, op de Europese ranking is hij gedeeld tweede.

Het nationale record van Broeders dateerde van augustus vorig jaar, toen hij in het eigen Leuven over 5m81 sprong. Zijn seizoensbeste stond op een bescheiden 5m60.