Nick Kyrgios is niet te spreken over racistische opmerkingen van publiek tijdens halve finale in Stuttgart: “Wanneer zal dit ophouden?”

De Australiër Nick Kyrgios bevestigt dat hij zaterdag racistische opmerkingen kreeg van toeschouwers tijdens zijn halve finale van het ATP-toernooi in Stuttgart tegen Andy Murray. Kyrgios kreeg een straf van de scheidsrechter toen hij even zijn kalmte verloor op het veld.

“Wanneer zal dit ophouden? Zulke racistische opmerkingen van de menigte?”, vroeg Kyrgios op Instagram na de wedstrijd. “Ik weet dat mijn houding niet altijd de beste is, maar opmerkingen zoals ‘zwart schaap’ en ‘zwijg en speel’, zijn niet accepteerbaar”, verduidelijkte het nummer 47 van de wereld. “Als ik dan antwoord geef aan het publiek, krijg ik een straf. Dat is echt onbegrijpelijk”, aldus de tennisser op de sociale media.

Kyrgios verloor zijn kalmte in de tweede set na een felbevochten eerste set die 65 minuten duurde. De 27-jarige Australiër brak zijn raket en ging in discussie met supporters. Hiervoor kreeg hij eerst van de scheidrechter als straf een punt in vermindering en nadien zelfs een spelletje. Vanaf dan liet de Australiër de motivatie wat hangen tot grote ontgoocheling van het talrijk opgekomen publiek.

Hierdoor bereikte Andy Murray zijn 70e finale van zijn carrière na een zege in 7-6 (7/5) en 6-2. Zondag mag hij tegen Matteo Berrettini proberen om opnieuw een toernooi te winnen. Zijn laatste toernooiwinst dateert van Antwerpen in 2019.