Jelle Geens wordt 8e, Marten Van Riel 12e op World Triathlon Series in Leeds

Jelle Geens is zaterdag in Leeds op de achtste plaats geëindigd in de tweede van zeven manches van de World Triathlon Series (WTS). Marten Van Riel werd 12e. De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde, de bronzen medaillewinnaar op de Spelen van Tokio, was de snelste op de olympische afstand. De Fransman Léo Bergère werd tweede, voor de Duitser Lasse Lühr.

Bergère en zijn landgenoot Vincent Luis, voormalig wereldkampioen, lagen op kop in het fietsgedeelte. Geens, terug uit blessure, Van Riel en Noah Servais zaten in een groep achtervolgers. Ondanks een val liep Van Riel lang voor een toptiennotering, tot de terugkeer van Geens en Luis, die een bestraffing had gekregen. Voorin werd Bergère ingehaald door Wilde in de laatste hectometers. Wilde legde de 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen af in 53:18. Hij had 10 seconden voorsprong op Bergère en 21 op Lühr. Geens finishte 41 seconden later (53:59). Van Riel kwam binnen in 54:09, Servais werd 25e in 54:37.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Française Cassandre Beaugrand, en dit ondanks een bestraffing. In afwezigheid van Claire Michel, out met een gebroken vinger, verdedigden Valérie Barthelemy en Jolien Vermeylen de Belgische kleuren. Beaugrand kwam aan in 59:03, voor de Britten Georgia Taylor-Brown en Sophie Coldwell. Die moesten respectievelijk 10 en 13 seconden toegeven. Jolien Vermeylen werd 32e, op 2:40, en Valérie Barthelemy 44e, op 3:43.

De volgende WTS-manche vindt van 24 tot 26 juni plaats in het Canadese Montréal.