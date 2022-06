Amerikaanse rechter geeft geen gevolg aan klacht tegen Ronaldo voor verkrachting

Een Amerikaanse rechter heeft geen gevolg gegeven aan de klacht tegen de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo over een mogelijke verkrachtingszaak. De sterspeler zou volgens de klacht in de Verenigde Staten een voormalig model hebben aangerand in 2009.

De rechter van een rechtbank in Nevada heeft de affaire afgesloten wegens “onregelmatigheden” in het dossier van de advocaat van Kathryn Mayorga, de vrouw die beweerde dat de voetballer haar zou hebben aangerand in 2009 in een hotel van Las Vegas. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

Een rechter had in oktober reeds aanbevolen de klacht van de nu 37-jarige Mayorga te seponeren, omdat deze deels was gebaseerd op gehackte documenten van de ‘Football leaks’, die niet in het bezit van de advocaat hadden mogen zijn. In zijn aanbevelingen beschuldigde deze rechter de advocaat van Mayorga ervan “te kwader trouw” te handelen in de zaak. De federale rechtbank in Nevada volgde deze aanbevelingen om dezelfde redenen, maar verklaarde hierbij dat deze beslissing “streng” uitviel voor Mayorga.

De Amerikaanse justitie had in 2019 ook al beslist om Ronaldo door gebrek aan bewijs strafrechtelijk niet te vervolgen in deze zaak.