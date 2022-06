Max Verstappen legt uit: “Stratencircuits vergroten mijn probleem”

Max Verstappen (24) vertrekt zondag vanop de derde startplaats in de GP van Azerbeidzjan. Net als in Monaco start hij achter zijn teammaat Sergio Perez. “Ik heb al heel het jaar hetzelfde probleem, maar stratencircuits vergroten het nog uit.”

Max Verstappen was het gewoon om zijn ploeggenoot op te peuzelen, ook Sergio Perez vorig jaar. Maar dit seizoen wil dat maar niet lukken. Bij Red Bull is het nu even al Perez wat de klok slaat. De teamorders in Barcelona, zijn zege in Monaco, zijn contractverlenging tot 2024: de kleine Mexicaan is hot. Verstappen is het niet gewoon dat een teamgenoot twee keer op rij sneller is in de kwalificaties. “Ach, dat kan gebeuren, dat is geen drama. Als je naar de laatste jaren bekijkt, dan was het verschil met mijn teamgenoot toen echt buitengewoon. Zo kan je het ook zien. Ik wil gewoon verder naar voor staan, maar daarvoor heb ik een betere balans in de auto nodig. En die vind ik dit jaar niet.”

Te losse voortrein

Dat zit zo: in het verleden had Red Bull een bolide die achteraan hoog stond en erg licht was. De achterkant brak makkelijk uit, maar dat overstuur was nooit een probleem voor Verstappen. De voorkant was wel heel precies, de auto stuurde altijd scherp in. Dat paste perfect bij zijn rijstijl, die door de jaren met die auto mee geëvolueerd was. De nieuwe teammaats die naast hem gezet werden, konden er maar moeilijk aan wennen. Maar sinds dit jaar rijdt de F1 met totaal andere auto’s en de RB18 heeft een minder precieze voortrein. Dat ligt Perez dan weer beter.

Verstappen: “Het is frustrerend dat ik niet de juiste balans kon vinden voor de kwalificaties. Dat is al het hele jaar het geval, maar op een stratencircuit is het nog erger door de lay-out van de bochten. Die zijn wat krapper, vaak 90 graden. Dan moet je een auto hebben die snel draait, maar op dit moment kan ik gewoon die balans niet vinden tussen voor en achter.”

Max Verstappen in de straten van Bakoe. — © EPA-EFE

Hogere topsnelheid

Verstappen, nog altijd leider in de WK-stand, won dit seizoen al vaker zonder vanop pole te vertrekken. Als de Ferrari het snelst bleek over één ronde, was de Red Bull dat meestal in de race. De topsnelheid van de auto’s – 9 km/u sneller op het rechte stuk van liefst 2,2 kilometer! – laat vermoeden dat Verstappen ook weer kan oprukken. Dat deed hij vorig jaar trouwens ook: toen startte hij op P3 om bij de pitstops de leiding te nemen. Hij leek op weg naar een makkelijke zege, tot hij een klapband kreeg.

Verstappen: “De Ferrari’s gaan in de race ook wel hard gaan, hoor. Ze kunnen iets beter pieken in de kwalificaties, maar makkelijk wordt het niet. De Ferrari is bijzonder snel in sector 2, net voor het rechte stuk. Als ze daar telkens een gat trekken maakt topsnelheid niet zoveel uit.”

De race begint zondag om 13 uur, twee uur vroeger dan gewoonlijk.